Debatte um Schwarz-Grün in Bayern Hofreiter: Grüne sind kompromissbereit

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter schließt eine schwarz-grüne Koalition in Bayern nicht aus. Im radioWelt-Interview sagte er: "Wir haben in den Jamaika-Sondierungen bewiesen, dass wir an notwendigen Stellen kompromissbereit sind."