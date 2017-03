Sonnenaufgang & Sonnenuntergang Frühlingsbeginn und Zeitumstellung im März

Lassen Sie sich von den Meteorologen nichts erzählen - die ersten Wochen im März herrscht noch Winter: Die Sonne steht noch über der Südhalbkugel der Erde. Bei uns sind die Nächte länger als die Tage, wenn auch nur knapp. Sonnenaufgang ist zu Monatsbeginn um kurz vor sieben Uhr, Sonnenuntergang elf Stunden später um kurz vor sechs Uhr. Um Viertel vor acht Uhr abends ist der Himmel nachtschwarz, die erste Morgendämmerung beginnt erst nach fünf Uhr, nach neuneinhalb Stunden. Doch drei Wochen später ist damit endlich Schluss:

Am 20. März ist es soweit: Mittags um halb zwölf Uhr kehrt die Sonne auf unsere Hälfte der Erdkugel zurück - Frühlingsanfang. Sie durchschreitet den sogenannten Widderpunkt, das Frühlingsäquinoktium - ihre Bahn schneidet den Himmelsäquator und verläuft ab jetzt wieder nördlich davon. Das bedeutet mehr und länger Licht für uns. Und mittags steht die Sonne Ende März um eine gute Handbreit höher.

Zum Frühlingsbeginn am 20. März sind Tag und Nacht gleich lang - theoretisch.

Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung im März

Weil aber nicht der Mittelpunkt der Sonne für die Auf- und Untergangszeiten ausschlaggebend ist, sondern der Rand der Sonnenscheibe, ist am 20. März der Tag schon um zehn Minuten länger als die Nacht: Sonnenaufgang ist um 6.17 Uhr, Sonnenuntergang um 18.27 Uhr. Rein rechnerisch ist bereits am 17. März Tagundnachtgleiche in Bayern: Um 6.22 Uhr erscheint der erste Rand der Sonne über dem Horizont, um 18.22 verschwindet der letzte Sonnenstrahl - zwölf Stunden Sonnenlicht und damit schon eine mehr als Anfang März.

Tageslänge & Dämmerung (Zeiten für München) März 2017 1.3. 20.3. 31.3. Beginn astron. Dämmerung 5.11 Uhr 4.31 Uhr 4.03 Uhr MEZ

5.03 Uhr MESZ Sonnenaufgang 6.55 Uhr 6.17 Uhr 5.54 Uhr MEZ

6.54 Uhr MESZ Tageslänge 11 h 3 min 12 h 10 min 12 h 49 min Sonnenuntergang 17.58 Uhr 18.27 Uhr 18.43 Uhr MEZ

19.43 Uhr MESZ Ende astron. Dämmerung 19.42 Uhr 20.12 Uhr 20.33 Uhr MEZ

21.33 Uhr MESZ

Bis zum Monatsende legt die Tageslänge um weitere 40 Minuten zu: Ende März ist schon gegen sechs Uhr Sonnenaufgang (sieben Uhr in Sommerzeit MESZ) und der Sonnenuntergang erst fast 13 Stunden später um Viertel vor sieben Uhr (Viertel vor acht in MESZ). Damit wachsen die Tage im März insgesamt um fast zwei Stunden. Die Nacht schrumpft entsprechend: Ende März ist es erst um halb neun Uhr finster (eine Dreiviertelstunde später als am 1. März) und der Morgen beginnt um vier Uhr zu dämmern, gut eine Stunde früher als zu Monatsbeginn (Zeitangaben in Winterzeit MEZ).

Einen Termin sollten auch Sternenmuffel nicht verpassen: Am Sonntag, den 26. März, werden um zwei Uhr morgens die Uhren um eine Stunde auf die Sommerzeit vorgestellt. Am letzten Sonntag des Monats Oktober endet diese wieder. Eingeführt wurde die Sommerzeit übrigens 1980, zur besseren Nutzung des Sonnenlichts. Aber auch 1916 bis 1918 gab es schon mal eine Sommerzeit in Deutschland, 1947 sogar eine "Hochsommerzeit" mit zwei Stunden Zeitverschiebung.



Auch auf den Sternenhimmel hat die Zeitumstellung ihre Auswirkung, wenn auch nur eine scheinbare: Wenn Sie am 26. März um zehn Uhr abends ans Firmament sehen, stehen die Sterne ganz anders als zur gleichen Uhrzeit am Abend zuvor. Der Sternenhimmel ist um eine Stunde zurückgerückt. Natürlich nur in unserer Zeitrechnung - in der Sternzeit bleibt alles gleich.

Sonne & Sternbilder



Übrigens: Auch wenn ab Frühlingsbeginn astrologisch das Sternzeichen Widder herrscht - am richtigen Himmel ist es etwas anders: Die Sonne tritt auf ihrer Reise durch die Sternbilder am 12. März vom Wassermann ins Sternbild Fische. Diese beiden Sternbilder können Sie daher im März nicht erblicken - aber viele andere, die sich lohnen. Den Widder wird die Sonne erst am 19. April erreichen.