Kirchliche Feiern an Weihnachten



HEILIGABEND

21.25 Uhr, BR Fernsehen

Heilige Nacht in Rom: Übertragung der Christmette mit Papst Franziskus

18.05 Uhr, Bayern 2

Evangelische Christvesper, 25 Min.

22.00 Uhr, Bayern 1 und BR Heimat

Christmette: Live aus der Pfarrkirche Heiligkreuz in Würzburg, 90 Min.



1. WEIHNACHTSFEIERTAG

10.00 Uhr, BR Fernsehen und Bayern 1

Live aus der Matthäuskirche in München: Evangelischer Gottesdienst, 60 Min.

12.00 Uhr, Bayern 1

Weihnachtsansprache und Segen „Urbi et Orbi“ von Papst Franziskus, live vom Petersplatz in Rom, 30 Min.



2. WEIHNACHTSFEIERTAG

10.00 Uhr, Bayern 1

Hochamt zum Weihnachtsfest, live aus dem Dom zu Passau, 60 Min.