Um das rasante Sterben aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen, gibt es auch seit fast 40 Jahren den Tag des Artenschutzes, immer am 3. März. Dieser Tag erinnert an die Unterzeichnung des Washingtoner Artenschutzabkommens im Jahr 1978.



Zum Tag des Artenschutzes 2017 wies Bundesumweltministerin Barbara Hendricks darauf hin, was in Deutschland besonders zum Artenverlust beiträgt: Auf 17,5 Prozent der Ackerflächen werden Energiepflanzen angebaut. "In Teilen ein Irrweg der Energiewende. Wir brauchen in diesem Bereich ein radikales Umdenken," so Hendricks.

Die Umweltorganisation WWF warnte, dass weltweit derzeit das größte Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier stattfinde. Neben der Lebensraumzerstörung wird die Artenvielfalt vor allem durch Wilderei und den Klimawandel bedroht.