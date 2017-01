BR Heimat lädt ein Treffpunkt Volksmusik im Januar

Freitag, 27. Januar 2017

"Steirisch aufgeigt - boarisch gsunga" - Musi & Gsang aus der Steiermark und Oberbayern

Mit dabei:

Ausseer Bradlmusi

Wengerboch Musi

u.a.

Moderation: Stefan Semoff

Kartenvorverkauf ab Freitag, 13. Dezember

Karten gibt's im Foyer des BR-Funkhochhauses

Telefon: 0800 5900 594 (gebührenfrei) oder +49 89 5900 10880



Arnulfstraße 42

80335 München

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00 bis 17.30 Uhr

Information Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Studio 2 im Funkhaus in München, Ende ist gegen 21.15 Uhr. Wer keine Karten ergattert, kann trotzdem dabei sein - mit dem Radio: von 19.05 bis 19.55 Uhr Treffpunkt Volksmusik - live auf BR Heimat.

Vorschau

Treffpunkt am 24. Februar 2017

Kartenvorverkauf ab 20. Januar 2017



Treffpunkt am 31. März 2017

Kartenvorverkauf ab 17. Februar 2017



Treffpunkt am 28. April 2017

Kartenvorverkauf ab 24. März 2017



Treffpunkt am 26. Mai 2017

Kartenvorverkauf ab 21. April 2017



Treffpunkt am 30. Juni 2017

Kartenvorverkauf ab 19. Mai 2017



Treffpunkt am 28. Juli 2017

Kartenvorverkauf ab 23. Juni 2017



Treffpunkt am 29. September 2017

Kartenvorverkauf ab 25. August 2017



Treffpunkt am 27. Oktober 2017

Kartenvorverkauf ab 22. September 2017



Treffpunkt am 24. November 2017

Kartenvorverkauf ab 20. Oktober 2017



Treffpunkt am 22. Dezember 2017

Kartenvorverkauf ab 17. November 2017