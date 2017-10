Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Seit zehn Jahren sind die Zuschauer zu Gast in "Lansing", wenn es wieder heißt: "Dahoam is Dahoam". Die Geschichten aus dem fiktiven Dorf sind beliebt und so können die Macher und Zuschauer heuer zehnjähriges Jubiläum feiern. In "Habe die Ehre!" empfängt Moderator Rudi Küffner den Schauspieler Tommy Schwimmer und die Producerin Katrin Frach.