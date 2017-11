Kräuterexpertin Astrid Süßmuth BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Conny Glogger

BR Heimat

Spätestens im November läuft bei vielen die Nase und es kratzt im Hals. Die Erkältungszeit ist da. Abhilfe können Heilpflanzen schaffen, verrät die BR Heimat-Kräuterexpertin Astrid Süßmuth im Ratsch mit Conny Glogger.



11.00 Nachrichten, Wetter, Verkehr

Als Podcast verfügbar

Wenn es im November so langsam ungemütlich, winterlich und nasskalt wird, beginnt die alljährliche Erkältungssaison. Welche Heilpflanzen sanfte Hilfe bei Husten, Schnupfen und Heiserkeit bieten, wie man sich gegen allerlei Infektionen wappnen kann und was eigentlich alles in eine Hausapotheke hineingehört, darüber ratschen die BR Heimat-Kräuterexpertin Astrid Süßmuth und Heimat-Moderatorin Conny Glogger in der Frühwinterausgabe von „Habe die Ehre!" im November.