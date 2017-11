"Heimatrauschen" mit Florian Wagner BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Hermine Kaiser

BR Heimat

Das Fernseh-Magazin "Heimatrauschen" feiert fünfjähriges Bestehen. Ein Grund zum Feiern. In "Habe die Ehre!" ist Moderator Florian Wagner bei Hermine Kaiser zu Gast. Sie ratschen über das Erfolgsformat und über die modernen Seiten Bayerns.



11.00 Nachrichten, Wetter, Verkehr

Als Podcast verfügbar

Tradition und Moderne in Bayern auf besondere Art verbinden - dieses Ziel hatte sich das Magazin "Heimatrauschen" gesetzt, als es im Herbst 2012 an den Start ging. Inzwischen ist die monatliche Sendung mit Moderator Florian Wagner ein erfolgreicher Bestandteil des Programms im BR Fernsehen und verkörpert das Heimatgefühl der Bayern von heute. In der Jubiläumssendung am 3. November 2017 lädt Florian zu einer kleinen Feier mit einigen Protagonisten aus fünf Jahren ein.



Bevor es aber soweit ist, ist Florian Wagner in "Habe die Ehre!" bei Hermine Kaiser zu Gast.