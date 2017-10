BR Heimat am Feiertag Die Musik ist eine Gabe Gottes (Martin Luther)

Die Musik ist eine Gabe Gottes, die den Teufel vertreibt und die Leute fröhlich macht (Martin Luther).

Musik zu Luthers Zeit bis zu den geistlichen Volksliedern in Bayern hören Sie heute im Feiertäglichen SERVUS. Evi Strehl erzählt von der "Revolution", die vor 500 Jahren von Martin Luther ausgelöst wurde, als er das Volk in deutscher Sprache im Gottesdienst mitsingen ließ. Mangels passenden Liedern griff er selbst zur Feder und dichtete und komponierte als begabter Musiker und Sänger eine Reihe von Kirchenliedern. Später entstanden die Posaunenchöre in Deutschland und nennen sich gern: Mitarbeiter am 150. Psalm: "Lobet ihn mit Posaunen". Auch im BR-Archiv finden sich viele Titel, die den Namen Martin Luthers als Komponist oder Textdichter tragen.