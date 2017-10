Bambergs Pressesprecherin Ulrike Siebenhaar BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Heiner Gremer

Die Domstadt Bamberg ist Weltkulturerbestadt, beherbergt das Erzbistum und die Symphoniker und eine erfolgreiche Basketballmannschaft. In "Habe die Ehre!" ist die Pressesprecherin der Stadt Bamberg, Ulrike Siebenhaar, bei Heiner Gremer zu Gast.



Geboren ist Ulrike Siebenhaar im mittelfränkischen Fürth, das sie, obwohl sie inzwischen seit über 20 Jahren in Bamberg lebt, für eine fantastische Stadt hält. Nach dem Studium der "exotischen Orchideenfächer" Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Ur- und Frühgeschichte in Erlangen, wie sie in ihrer Vita schreibt - wollte sie Journalistin werden. Siebenhaar volontierte beim Lokalradio in Bamberg, arbeitete als Nachrichtensprecherin, Moderatorin sowie Politik- und Kulturredakteurin. Und das nicht ohne Erfolg. Für ihre Tätigkeit als Hörfunkjournalistin wurde sie gleich fünf Mal mit dem renommierten Preis der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien (BLM) ausgezeichnet.



2006 wechselte sie dann aber doch auf die andere Seite des Schreibtisches. Etwa auf die dunkle Seite der Macht? Nein, zumindest nicht ganz, sie wurde Pressesprecherin der Stadt Bamberg. Seit zehn Jahren leitet sie inzwischen die Pressestelle der Domstadt, und übernahm 2012 zusätzlich als stellvertretende Leiterin das Bürgermeisteramt. Zwar ist Bamberg mit rund 70.000 Einwohnern beileibe keine Großstadt, trotzdem, Arbeit gibt’s für die 48-Jährige grad genug, denn die Weltkulturerbestadt sorgt nicht nur mit Basketball, Symphonikern und Erzbistum - die alle ihre eigene Pressestellen haben - täglich für ausreichend Schlagzeilen. Ulrike Siebenhaar hat einen erwachsenen Sohn und lebt aus Überzeugung mitten in der Weltkulturerbestadt Bamberg, die wir in „Habe die Ehre!“ mit Ulrike Siebenhaar und Moderator Heiner Gremer einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten wollen.