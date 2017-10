Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Edith Schowalter

BR Heimat

Herbstlaub, Nachtfröste und die große Erntezeit - das sind die Themen im Oktober mit der Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Es gibt Rezepte und sie beantwortet Ihre Hörerfragen.



11.00 Nachrichten, Wetter, Verkehr

Als Podcast verfügbar

Der Herbst und das Laub - eine ewige Geschichte. Die BR Heimat-Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert empfiehlt zum Beispiel, das Laub auf der heimischen Wiese regelmäßig zu entfernen, um das Mooswachstum einzudämmen. Außerdem den Rasen fleißig mähen. Der Rasenschnitt dient dann als Dünger im Gemüsebeet oder unter Rosen und Beerensträuchern. Vom Umgraben rät die Expertin der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim noch ab, allerdings können neue Stauden noch gepflanzt werden.



Quitten, Äpfel und Birnen sind reif. Hier gibt die Gartenfachfrau Tipps zum Einkochen und Lagern. Außerdem ist der drohende Frost im Herbst ein Thema. Welche Pflanzen müssen davor geschützt werden? Und welche Pflanzen halten leichten Reif gut aus? All das beantwortet Marianne Scheu-Helgert in "Habe die Ehre!" bei Edith Schowalter. Und natürlich können Sie Ihre Frage stellen - füllen Sie einfach unser Formular aus.