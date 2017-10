Café-Autorin Diana Hillebrand BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Margarita Wolf

In "Habe die Ehre!" geht's heute auf eine "koffeinhaltige Reise durch München". Die Autorin und Dozentin Diana Hillebrand stellt in ihrem Buch die verschiedenen Cafés in der Landeshauptstadt vor.



Eigentlich wollte sie Archäologin werden, die Autorin und Dozentin Diana Hillebrand. Geschrieben hat sie schon als Kind, aber nur für sich. Das Schreiben hat sie stets beibehalten, zunächst aber nur im Privaten. Beruflich hat sie sich der Juristerei zugewandt. Mit der Geburt des ersten Kindes entstand auch die Idee, Schreibkurse zu geben. Seit elf Jahren nun kann man in der Wortwerkstatt "Schreib und Weise" kreatives Schreiben lernen. Darüberhinaus ist Diana Hillebrand mittlerweile für mehrere Verlage tätig, hat bereits einige Kinder- und Fachbücher verfasst und lebt nun ausschließlich ihre Leidenschaft, das Schreiben und das Schreibenlehren. Das neueste Werk "Zuhause im Café - eine koffeinhaltige Reise durch München" hat sie durch ganz München geführt und originelle kleine Kaffeeoasen entdecken lassen. "Denn," - so heißt es im Vorwort - " wenn du die Welt kennenlernen möchtest, dann geh in ein Café."



In "Habe die Ehre!" nimmt Diana Hillebrand uns und Moderatorin Margarita Wolf mit ins Café.