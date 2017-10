Schwammerl-Experte Manfred Enderle BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Edith Schowalter

Herbstzeit ist Schwammerlzeit. Das Schwammerlsuchen wird in Bayern immer beliebter, einen guten Schwammerlplatz verrät der Sammler niemandem. In "Habe die Ehre!" ist der "schwäbische Pilzpapst" Manfred Enderle bei Edith Schowalter zu Gast.



Ein Drittel der Landesfläche ist in Bayern von Wäldern bedeckt, kein Wunder, dass das Schwammerlsuchen bei uns zum Volkssport geworden ist. Die herbstlich leuchtenden Wälder durchstreifen, und anschließend auch noch kulinarische Leckerbissen nach Hause bringen - das gehört bei Tausenden um diese Zeit zu den schönsten Freizeitvergnügen. Bei Manfred Enderle ist es bei der Freude an Maroni, Parasol und anderen Speisepilzen bei weitem nicht geblieben. Er ist vom Schwammerlsucher zum Mykologen geworden. Mittlerweile kann er auf den ersten Blick mehr als Tausend verschiedene Pilzarten unterscheiden, mit Hilfe seines Mikroskops sogar noch viel mehr. Mehr als zwei Dutzend Arten hat er neu entdeckt, und eine Art ist sogar nach ihm benannt. Kein Wunder, dass er inzwischen überall als „der schwäbische Pilzpapst“ firmiert, und als solcher auch zu Rate gezogen wird, wenn sich jemand eine Pilzvergiftung zugezogen hat.



BR Heimat-Moderatorin Edith Schowalter wird mit ihm tief in die geheimnisvolle Welt der Pilze eintauchen, und dabei auch die Frage klären, ob man mit Hilfe von Giftpilzen wirklich den „perfekten Mord“ begehen könnte - so wie es der Protagonist von Manfred Enderles erstem Kriminalroman plant.