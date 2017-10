Florian Schmidt von der Altmühltalbühne BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Margarita Wolf

Dass Volkstheater nicht altbacken sein muss, zeigt zum Beispiel Florian Schmidt. Er hat 2012 die Altmühltalbühne gegründet und sein Ensemble spielt Klassiker wie den "Brandner Kaspar". In "Habe die Ehre!" lässt uns Schmidt an der Faszination Theater teilhaben.



Nicht "altbackenes", sondern modernes Volkstheater mit Humor und Anspruch liegt dem Autor und Regisseur Florian Schmidt aus Eichstätt am Herzen. Deshalb hat er nach mehreren Projekten 2012 die Altmühltalbühne gegründet und spielt mit dem Ensemble Klassiker wie den "Brandner Kaspar", die "Walpurgisnacht" oder "Die drei Eisbären". Außerdem bietet er u.a. Schauspiel- und Fechtkurse an und schreibt im Auftrag anderer BühnenTheaterstücke. Schon als Kind war er fasziniert von der Augsburger Puppenkiste, vom Geschichtenschreiben, von der Theaterwelt. Seinen Traum hat er längst umgesetzt, er inszeniert, schreibt und filmt. Mit seinen Stücken bereichert er das Eichstätter Kulturleben und hat längst bayernweit auf sich aufmerksam gemacht.



In "Habe die Ehre!" ist Florian Schmidt bei Margarita Wolf zu Gast und lässt uns an seiner Leidenschaft teilhaben.