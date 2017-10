Fotoreporter Heinz Gebhardt BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Michael Hafner

Seit gut 50 Jahren setzt Heinz Gebhardt München ins Bild. Denn der 70-Jährige ist Fotoreporter. In "Habe die Ehre!" gibt er bei Michael Hafner einen Einblick in das Leben und die Arbeit der Fotografen, das sich grundlegend gewandelt hat.



Heinz Gebhardt ist Fotoreporter. Seit gut 50 Jahren setzt er München für diverse Zeitungen und Zeitschriften ins Bild. Wichtiges, Kurioses, Tragisches aus Politik, Gesellschaft und Sport - kaum ein Ereignis, bei dem Heinz Gebhardt nicht dabei gewesen ist. Inzwischen 70 Jahre alt, hat der Fotograf seine Rolle als Chronist des Stadtgeschehens immer sehr ernst genommen. Und doch stimmt ihn der Blick zurück etwas traurig: „Ich hab halt einen aussterbenden Beruf“, sagt Heinz Gebhardt und erinnert sich an die anlogen Zeiten vor der Digitalisierung der Welt. Damals, als der Fotograf seine Bilder noch sorgfältig auswählte und komponierte, als er in der eigenen Dunkelkammer die Fotos entwickelte, kleine Kunstwerke, mit Bedacht gefertigt - diese Zeiten sind vorbei. Heute überschwemmen Fotos in beliebiger Menge den Markt in Echtzeit. Honorare für Fotos rutschen in den Keller. Warum sollten Verlage für Fotos Geld ausgeben, wo doch jeder Smartphone-Besitzer auch als Fotograf eingesetzt werden kann. Die mögliche Quantität macht Qualität zur Nebensache. Der Fotograf als Künstler ist im aktuellen Tagesgeschäft nicht mehr gefragt. So erfolgreich und erfüllend das Berufsleben von Heinz Gebhardt auch gewesen sein mag - das Resümee klingt doch wehmütig.