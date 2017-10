Bezirkstagspräsident Josef Mederer BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Michael Hafner

BR Heimat

Wie sieht eigentlich die Arbeit vom Bezirkstag von Oberbayern aus? Welche Aufgaben haben die Bezirke? In "Habe die Ehre!" wird Bezirkstagspräsident Josef Mederer genau das bei Michael Hafner verraten.



Der Freistaat Bayern ist in sieben Regierungsbezirke unterteilt. Doch was bedeutet das eigentlich? Dient es lediglich der Unterscheidung zwischen Franken und Bayern - weiß man so, wer ein Schwabe und wer ein Oberpfälzer ist? Kaum ein Bayer hat sich wohl damit beschäftigt, welche Aufgaben der Regierungsbezirk übernimmt. In "Habe die Ehre!" wird uns Josef Mederer genau das erklären. Mederer ist seit 2008 der Präsident des Bezirkstags von Oberbayern. Ihm und seinen 750 Mitarbeitern stand 2016 ein Etat von 1,43 Milliarden Euro zur Verfügung. Was mit dem Geld geschieht und wie der Bezirkstag die Heimat stärkt, das verrät Josef Mederer bei Michael Hafner in "Habe die Ehre!".