Seit zehn Jahren sind die Zuschauer zu Gast in "Lansing", wenn es wieder heißt: "Dahoam is Dahoam". Die Geschichten aus dem fiktiven Dorf sind beliebt und so können die Macher und Zuschauer heuer zehnjähriges Jubiläum feiern. In "Habe die Ehre!" empfängt Moderator Rudi Küffner den Schauspieler Tommy Schwimmer und die Producerin Katrin Frach.



In ihrer Tätigkeit als Producerin ist Katrin Frach bei der Entstehung der Geschichten auf allen Ebenen beteiligt, vom ersten, groben Entwurf bis hin zu den Details und Last-minute-Änderungen der Drehbücher. Sie ist nicht nur Ansprechpartnerin für Autoren, Regisseure und Schauspieler, sondern für alle Mitarbeiter, die an der Entstehung der Serie beteiligt sind. Sie bespricht sich mit jeder Abteilung und trifft Entscheidungen auf allen Ebenen, egal, ob es um neue Motive, Besetzungen für neue Figuren, den Drehablauf oder um Belange der Masken-, Kostüm- oder Requisitenabteilung geht. In der Konsequenz ist sie auch das Haupt-Bindeglied zwischen der Produktionsfirma (Constantin Television) und dem Auftraggeber, dem Sender (BR).



Tommy Schwimmer spielt seit der ersten Folge (mit Unterbrechungen) den Florian Brunner in "Dahoam is Dahoam". Der Sohn der Brunners ist mit der Serie erwachsen geworden, er hat in der Sendung eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker absolviert und sein Abitur nachgeholt. Geschichten nah am Leben eben.