Schreinermeister Thomas Lix ist nicht nur in seiner Heimat am Tegernsee ein gefragter Handwerker. Auch in den USA schätzt man seine Fähigkeiten: In Chicago stand der Ausbau eines Nobelappartements auf dem Plan. Von seinen Erfahrungen und Plänen erzählt Lix in "Habe die Ehre!".



Thomas Lix ist Schreinermeister. In Gmund am Tegernsee betreibt er seine Ein-Mann-Werkstatt. Doch seine Arbeit wird nicht nur am Tegernsee, sondern auch auf der anderen Seite des "Großen Teichs" geschätzt: in den USA. In Chicago, mitten im Zentrum, stand der Ausbau eines noblen Appartements an. Doch - warum braucht Amerika hierfür einen bayerischen Schreiner? Thomas Lix glaubt, dass es an der Art der Ausbildung liegt. Während in den USA "learning by doing" praktiziert wird - also lernen, weil man etwas macht - gibt's in Deutschland das duale Ausbildungssystem mit Berufsschule und Praxis im Betrieb.



Zwei Wochen hatte Schreinermeister Lix mit seinem Team Zeit für den Ausbau. Dabei traf er auf einige Schwierigkeiten - sowohl am Bau als auch menschlich. Einmal sei sein Englisch angemahnt worden, ein anderes Mal flogen Steine auf Lix und seine Mannen. Welches Fazit zog der Schreiner aus der Arbeit in Amerika? Davon wird er bei Michael Hafner in "Habe die Ehre!" erzählen.