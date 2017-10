Hüttenwirt und Musikant Charly Wehrle BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Conny Glogger

In "Habe die Ehre!" geht's heute hoch hinaus - zumindest dürfen wir das erwarten, denn Charly Wehrle liebt die Berge. Und zwar nicht nur die bayerischen, sondern die Berge in aller Welt. Er war viel unterwegs und hat deshalb bei Conny Glogger einiges zu erzählen.



Die Liebe zu den Bergen hat Charly Wehrle von seinem Papa geerbt. Denn der hat den kleinen Charly im Alter von fünf Jahren zum ersten Mal mit ins Gebirge genommen. Und seitdem haben ihn die Berge nicht mehr losgelassen. Er nahm 1976 an einer deutschen Expedition zum Nanga Parbat teil und war in den Bergen Afrikas, Australiens, Neuseelands, Amerikas und Asiens unterwegs. Und natürlich auch in den heimischen Alpen.



Als Hüttenwirt hat er die Bergwelt von einer anderen Seite kennengelernt, als Buchautor, Referent und Fotograf vermittelt er seine Liebe zu den Bergen auch anderen. In "Habe die Ehre!" ist er bei Conny Glogger zu Gast und wird von seinen Reisen, die oft auch musikalisch begleitet waren, erzählen.