BR Heimat - Habe die Ehre! 68-jähriger Triathlet Konrad Puk; Moderation: Rudi Küffner

Schwimmen, radln, laufen - das ist Triathlon. Der Ausdauersport ist in allen Altersklassen beliebt, obwohl es ganz schön anstrengend und das Training zeitraubend ist. Konrad Puk aus Holzkirchen hat mit seinen 68 Jahren die Langdistanz bewältigt.



Nach 13:37:28 Stunden ist Konrad Puk im Ziel. Über dreizehneinhalb Stunden Sport am Stück - das ist die Langdistanz beim Triathlon. Und die hat der 68-jährige Holzkirchner heuer in Roth gemeistert. Vor zwei Jahren war der Ausdauersportler in Mittelfranken nicht ins Ziel gekommen, doch aufgegeben hat er nicht. Er hat sich auf kürzere Strecken konzentriert, war als Helfer bei der "Challenge Roth" dabei. "Da bekommt man die Stimmung viel besser mit als als Teilnehmer", erinnert er sich. Aber so ganz losgelassen hat es ihn nicht und deshalb ist er heuer nochmal angetreten - und ins Ziel gekommen.



Die Strapazen sind nicht zu unterschätzen: 3,8 Kilometer schwimmen im Kanal. Anders als die meisten Triathleten krault Puk nicht, er schwimmt Brust. Denn, so hat er festgestellt, kann er da mit den anderen gut mithalten. Nach dem Schwimmen geht's aufs Rad - 180 Kilometer stehen auf dem Programm. Und dann ist noch lange nicht Schluss: Die Laufstrecke hat Marathonlänge, also 42,195 Kilometer - das war in der Vergangenheit der Knackpunkt.



In "Habe die Ehre!" wird Konrad Puk erzählen, wie er zum Triathlon kam und wie gut sich Ausdauersport im Alter aufs Wohlbefinden auswirkt. Außerdem stimmt er uns auf den Ironman in Hawaii ein. Der Höhepunkt für Triathleten aus aller Welt findet am 14. Oktober statt.