Mobbing zu erkennen, ist nicht immer leicht. Denn oft sind es "nur" kleine Gemeinheiten, die schwer greifbar sind. Doch genau das hat sich die Mobbing Beratung München zur Aufgabe gemacht. In "Habe die Ehre!" erzählt Otto Berg, wie er Betroffenen und Firmen hilft, Mobbing aufzudecken und zu bewältigen.



Mobbing - ein großes Wort. Allerdings ist es oft so, dass es als solches nicht sofort zu erkennen ist. Denn Mobbing äußert sich durch tausend kleine Nadelstiche, oft über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Für die Opfer ist es schwierig, weil es oft nicht wirklich greifbar ist. Kleine Sticheleien, ausschließen aus dem Kollegenkreis - und viele Ausreden á la: Das bildest du dir nur ein. Und zwar sowohl von den "Mobbern" als auch von Freunden und Familie, bei denen sich das Opfer aussprechen will. Da kommt die "Mobbing Beratung München" zum Zug. Seit 1993 beraten die Experten Betroffene, aber auch Betriebe, um Mobbing und Konflikten vorzubeugen.



Gegründet wurde die Mobbing Beratung München auf Initiative von Otto Berg, Ludwig Gunkel und Margarete Szpilok. Otto Berg war ehemals Versicherungskaufmann und selbst von Mobbing betroffen. Er weiß also, worauf es ankommt: zuhören, damit sich die Betroffenen ernst genommen fühlen. In "Habe die Ehre!" ist Otto Berg bei Hermine Kaiser zu Gast und wird über dieses spannende Thema berichten.