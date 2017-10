Theologe und Coach Anselm Bilgri BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Hermine Kaiser

BR Heimat

Weil die Arbeit immer mehr wird und in immer kürzerer Zeit erledigt werden soll, fühlen sich viele wie im Hamsterrad. Die wenigsten denken darüber nach, wer das Rad antreibt. Das ist eines der Kernthemen von Theologe und Coach Anselm Bilgri, der in "Habe die Ehre!" zu Gast ist.



Anselm Bilgri war lange der Prior des Klosters Andechs. Nach dem Austritt aus dem Orden ging er einer weltlichen Tätigkeit nach: Er gründete das "Zentrum für Unternehmenskultur" und veröffentlicht Bücher zum Thema Arbeit und Unternehmenskultur. Als Coach liegt ihm das Wohlbefinden der Arbeitnehmer am Herzen. Weil die Arbeit immer mehr wird und in immer kürzerer Zeit zu verrichten ist, fehlt oft die Zeit, um darüber nachzudenken. Viele fühlen sich wie in einem Hamsterrad. Doch die Frage ist: Wer treibt das Hamsterrad an? Ist es jemand von außen? Oder doch derjenige, der drinsteht? Diese Problematik will Bilgri den Menschen bewusst machen.



In "Habe die Ehre!" gibt's kein Hamsterrad, sondern viel Zeit zum Reden. Hermine Kaiser empfängt Anselm Bilgri zum Ratsch und nimmt sich zwei Stunden Zeit dafür.