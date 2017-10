Schauspieler und Regisseur Michael Vogtmann BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Conny Glogger

BR Heimat

Er ist Schauspieler. Doch damit nicht genug: Michael Vogtmann ist auch Regisseur, Autor, Sprecher, Vortragskünstler, Kabarettist, Sänger ... Er ist zu Gast in "Habe die Ehre!" und ratscht mit Conny Glogger.



11.00 Nachrichten, Wetter, Verkehr

Als Podcast verfügbar

Ob beim Derblecken am Nockherberg, in der Fernsehserie "Um Himmels Willen …" oder auf diversen Lesungen und Kabarett-Auftritten - Michael Vogtmann ist häufig zu sehen. Er ist ein vielseitiger und vielbeschäftigter Mann: Neben seiner schauspielerischen Tätigkeit arbeitet er auch als Regisseur, stellt Theaterinszenierungen auf die Beine, gibt Lesungen, tritt als Kabarettist auf und singt.



1977 gab er sein Kinofilm-Debüt, seitdem ist er häufig in Film und Fernsehen zu sehen. Er trat in vielen Serien auf, zum Beispiel im "Tatort", bei den "Rosenheim-Cops", "Polizeiruf 110", "Forsthaus Falkenau", "Pfarrer Braun" und viele mehr.



Wie er all das unter einen Hut bringt, erzählt Michael Vogtmann in "Habe die Ehre!", wo er Gast bei Conny Glogger ist.