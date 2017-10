Kräuterexpertin Astrid Süßmuth BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Conny Glogger

"Zuagroaste" gibt's in Bayern ja einige. Und zwar nicht nur unter den Menschen, sondern auch im Reich der Pflanzen. Davon erzählt die BR Heimat-Kräuterexpertin Astrid Süßmuth im Gespräch mit Conny Glogger.



Anfang Oktober leuchten oft ganze Waldränder in schimmernden Rosatönen: Das Indische Springkraut zeigt wuchernd seine großen Blüten. Ein Schauspiel, das es erst seit wenigen Jahrzehnten gibt, denn das Indische Springkraut ist ein sogenannter Neophyt. Dabei sind "Zuagroaste" sind in unserer Pflanzenwelt nichts Neues, schon das Edelweiß ist ein eiszeitlicher Wanderer. Welche typisch bayerischen Gartenpflanzen auf welchen Pfaden zu uns gefunden haben und was es mit "Invasiven Neophyten" auf sich hat, beratschen BR Heimat-Kräuterexpertin Astrid Süßmuth und Moderatorin Conny Glogger in der Oktober-Ausgabe von "Habe die Ehre!", der Kräuterkulturelle Ratsch.