Musiker und Autor Hubert Treml BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Hermine Kaiser

"Ich liebe Musik, bin leidenschaftlicher Bühnenmensch und ab und zu schreibe ich auch ein Büchlein." - sagt Hubert Treml über sich selbst. In "Habe die Ehre!" ist er zu Gast bei Hermine Kaiser.



Als Podcast verfügbar

Hubert Treml macht "beseelte Kunst, die erheitert und berührt" - sei es auf der Bühne, im Studio oder beim Bücherschreiben. Für ihn ist Kunst Begegnung. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn er gerade auf der Bühne in seinem Element ist. Er ist ein echter Vollblut-Entertainer!

Entsprechend voll ist auch sein Terminkalender - durch ganz Bayern tingelt er, oft als Alleinunterhalter, aber gerne auch gemeinsam mit dem Entertainer Franz Schuier. Den Zuschauer erwartet ein wahres Unterhaltungsfeuerwerk mit viel Witz und Charme, mit Kabarett und Musikpoesie, die unter die Haut geht. In "Habe die Ehre!" trifft Hubert Treml Hermine Kaiser und spricht mit ihr über seine Kunst, seine Leidenschaft und sein Leben.