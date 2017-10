Germanistin und Sprachwissenschaftlerin Regina Frisch BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Hermine Kaiser

BR Heimat

Das Bayerische Kochbuch ist ein Standardwerk, aber auch ein Stück Kulturgeschichte. Was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Darüber spricht die Germanistin und Sprachwissenschaftlerin Regina Frisch in "Habe die Ehre!".



11.00 Nachrichten, Wetter, Verkehr

Als Podcast verfügbar

Das blaue Kochbuch mit der weißen Schrift, das Bayerische Kochbuch von Maria Hofmann und Helmut Lydtin steht in vielen bayerischen Haushalten. Generationen kochen seit fast 100 Jahren danach und es wird inzwischen in der 57. Auflage, immer wieder neu verlegt. Entstanden ist es aus einer Rezeptsammlung mit der Höhere Töchter in ländlichen Regionen Wissen über Lebensmittel und ihre Zubereitung vermittelten. Unter der Lehrerin Maria Hofmann wurde es zu dem, was es heute ist: ein Standardwerk, ein umfassendes Lehrwerk. Aber das Bayerische Kochbuch ist auch ein Stück Kulturgeschichte, es spiegelt nicht nur den Wandel unserer Essgewohnheiten, sondern auch die gesellschaftlichen und technischen Veränderungen. Diesem Wandel war die Germanistin und Sprachwissenschaftlerin Regina Frisch auf der Spur und Sie dürfen gespannt sein, was sie alles herausgefunden hat.