Mäc Härder steht seit 30 Jahren auf der Kabarettbühne und hat in dieser Zeit 3000 Auftritte absolviert. Der Franke jongliert nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kegeln. Den Weitblick hat er wohl aus seiner Heimat, der Rhön. In "Habe die Ehre!" ratscht er mit Heiner Gremer.



"Eigentlich waren wir damals populärer wie die Beatles, zumindest in Franken" - das meint in aller Bescheidenheit der Kabarettist Mäc Härder über seine 13 Jahre beim Totalen Bamberger Kabarett, kurz TBC. Das Trio rockte kabarettistisch die Säle, war schlicht Kult. 1999 dann startete der, den man in Bamberg einfachheitshalber nur "der Mäc" nennt, endgültig seine Solo-Karriere und von 2003 bis 2006 war er Moderator der BR-Fernseh- Kultsendung "Kabarett aus Franken".



Heuer kann der Mäc sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Mit 3000 Auftritten in dieser Zeit ist er schlicht lebende Kleinkunstgeschichte - und sieht dabei nicht mal alt aus. Unseren Moderator Heiner Gremer beispielsweise hat er schon auf der 10 Kilometerstrecke beim Bamberger Weltkulturerbelauf überholt, und hat dabei joggend auch noch mit drei Kegeln jongliert. Hinten auf dem T-Shirt stand zu lesen: "Ätsch ich bin schneller wie Du!" Jonglage ist ohnehin das Steckenpferd des Mäc - kein Programm, in das er nicht mit irgendeiner artistischen Einlage die Welt aus der Sicht eines Franken erklärt. Da hat er Weitblick, denn schließlich ist er eigentlich ein Rhöner Bub. Eine Gegend mit Fernsicht, wo Du am Montag schon aus dem Fenster schauend erkennen kannst, wer Dich am Dienstag besuchen wird. Der Mäc war Bürgermeisterkandidat in Bamberg und es gelang ihm mühelos ein ganzes Stadtviertel gegen sich aufzubringen, die Gereuth. Zur Strafe zog er sich in Selbstkasteiung ein T-Shirt über mit der Aufschrift: "Ich war als Kind schon Scheiße!" - was irgendwie die Sache optimal weiter anheizte. Anekdoten und Kuriositäten aus einem Künstlerleben in "Habe die Ehre!" mit Heiner Gremer.