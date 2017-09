Biologe Josef Reichholf BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Edith Schowalter

Die Schmetterlinge sind auf dem Rückzug. Vor allem in den landwirtschaftlichen Gebieten gibt's immer weniger Falter, hat der Biologe Josef Reichholf in einem Statusbericht festgehalten. Er ist in "Habe die Ehre!" bei Edith Schowalter zu Gast.



Wann haben Sie zum letzten Mal einen Schmetterling gesehen? So einen schönen bunten wie den Kleinen Fuchs? Oder einen saftig gelben Zitronenfalter? Könnte schon etwas länger her sein. Eine Langzeituntersuchung in Bayern bestätigt den Eindruck, dass es immer weniger Schmetterlinge gibt. Seit Anfang der 1980er-Jahre ist die Anzahl der nachtaktiven Falter im Inntal um die Hälfte gesunken. Vor allem in den landwirtschaftlichen Gebieten ist der Rückgang der Schmetterlinge besonders groß, stellt der Biologe Professor Josef Reichholf fest. er hat im Auftrag der Deutschen Wildtier Stiftung einen sogenannten Statusbericht erstellt.



In "Habe die Ehre!" ist der Biologe und Schmetterlingsforscher Josef Reichholf zu Gast. Im Gespräch mit Edith Schowalter wird er die Ergebnisse seiner Untersuchungen vorstellen und Gründe für den Rückgang der Schmetterlinge und Insekten nennen. Reichholf ist ein Experte auf dem Gebiet. Er leitete viele Jahre den Bereich Wildtiere der Zoologischen Staatssammlung München.