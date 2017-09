Trachtenverkäufer Christian Eichermüller BR Heimat - Habe die Ehre! Gäste zum Ratschen

Gerade zur Wiesn erlebt die Tracht eine Hochzeit. Im Laden von Christian Eichermüller in Miesbach gibt's Dirndl und Lederhosen. In "Habe die Ehre!" erzählt der Trachtenverkäufer auch von der langen Tradition des Familienunternehmens.



Gast in "Habe die Ehre!" ist Christian Eichermüller vom gleichnamigen Trachtengeschäft in Miesbach, seit vielen Generationen bekannt und beliebt. Schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts wurde dort gegerbt, in erster Linie Rindsleder für Schuhe, später Schaffelle. Gegerbt wird immer noch, darüberhinaus aber ist längst der Name Programm: Trachtenmode Eichermüller bietet vom Dirndl über hochwertige Lederhosen alles an, was zu einer Tracht dazugehört. Christian Eichermüller junior arbeitet nach einer kaufmännischen Ausbildung im elterlichen Geschäft mit und weiß natürlich längst, was einTrachtenherz begehrt. Und darüber ratscht er mit Margarita Wolf.