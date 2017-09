Florian Englmaier von Fahnen Kössinger BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Michael Hafner

In Schierling bei Regensburg entstehen seit 1928 Fahnen für Vereine. Diese sind oft der ganze Stolz der Vereinsmitglieder. In "Habe die Ehre!" ist Florian Englmaier von Fahnen Kössinger zu Gast und spricht über seine Arbeit und Traditionspflege.



Nicht ohne Stolz trägt der Fahnenträger die Fahne seines Vereins. Das meist große Stück Stoff ist der Stolz des gesamten Vereins, reich geschmückt und bestickt. Das Traditionsunternehmen Fahnen Kössinger stellt in Schierling bei Regensburg Vereinsfahnen her. 60 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Vereine ihre bestickten oder bedruckten Fahnen bekommen.



In "Habe die Ehre!" ist Florian Englmaier bei Moderator Michael Hafner zu Gast. Er wird aus der Firmenhistorie erzählen. Denn das Unternehmen gibt's schon seit 1928. Tradition spielt nicht nur in der Firma eine Rolle, sondern auch bei der Arbeit. Denn neben neuen Fahnen werden auch alte Fahnen restauriert.