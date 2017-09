Schauspieler Dieter Fischer BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Michael Hafner

BR Heimat

Dieter Fischer hat ein ungewöhnliches Hobby: Um sich von seiner Arbeit, der Schauspielerei, abzulenken, lenkt er einen Traktor und hilft beim Ackern. Dem Fernsehpublikum ist er als "Rosenheim Cop" oder "Kaiser von Schexing" bekannt.



11.00 Nachrichten, Wetter, Verkehr

Als Podcast verfügbar

Dieter Fischer spielte am Theater in Landshut und im Fernsehen einige Nebenrollen, doch dann schrieb ihm der Regisseur Franz Xaver Bogner den "Kaiser von Schexing" auf den Leib. Fischer spielt in der fiktiven Gemeinde Schexing den Bürgermeister Andreas Kaiser. Im ZDF ist er dienstags regelmäßig zu sehen. Als Anton Stadler ermittelt er, wenn es mal wieder "a Leich gabat". Und im Komödienstadel hat er auch schon zahlreiche Rollen verkörpert.



Ganz schön viel Arbeit und Text lernen, da braucht der Schauspieler aus Freising auch mal Zeit zum Abschalten. Die nimmt er sich auf seinem Bulldog. Beim Ackern kann er abschalten und neue Kraft tanken. In "Habe die Ehre!" wird der Schauspieler deshalb nicht nur von seiner Arbeit, sondern auch von der Landwirtschaft erzählen. Denn am Sonntag, 24. September, findet in München wieder die Bauernmarktmeile statt. Dieter Fischer schätzt es sehr, beim Bauern direkt einzukaufen und macht uns deshalb schon ein bissl Lust auf den riesigen Bauernmarkt mitten in der Stadt.