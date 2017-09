Autobahnpater Wolfram Hoyer BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Michael Hafner

BR Heimat

Die Schulferien sind jetzt seit einer Woche vorbei, der Alltag ist wieder eingekehrt. In "Habe die Ehre!" ist Pater Wolfram Hoyer zu Gast. Er betreut die katholische Autobahnkirche in Adelsried. Mit Michael Hafner spricht er über Reisen, Ferien-Wahnsinn und Ankommen.



Dass an der Autobahn eine Kapelle steht, ist heutzutage normal. Die Autobahnkirche in Adelsried war 1958 die erste. Der Augsburger Fabrikant Georg Haindl hatte die Idee dazu, weil er beruflich viel unterwegs war. An Feldwegen gibt's Kreuze, nicht aber an viel befahrenen Straßen. Zwei Jahre bemühte sich Haindl um den Bau der Kapelle, deren Name "Maria, Schutz der Reisenden" ist.



Die Kapelle bietet einen Rückzugsort für Reisende. Hier an der A8 bei Adelsried kommen viele Urlauber vorbei. Obwohl die Autos und LKW vorbeidonnern, ist es in dem kleinen Gotteshaus ruhig. Pater Wolfram Hoyer feiert hier auch Messen. Außerdem nimmt der katholische Seelsorger die Beichte ab oder hat ein offenes Ohr für ein Gespräch. Für viele Berufsreisende ist die Kapelle die einzige Möglichkeit, um zur Ruhe zu kommen.



In "Habe die Ehre!" wird Pater Wolfram Hoyer Einblick in seine Arbeit geben und mit Michael Hafner über Reisen sprechen - die in die Ferne und die zu sich selbst. Genauso wichtig wie das Reisen ist auch das Ankommen - am Ziel oder auch bei sich selbst.