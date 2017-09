Almsommer mit Johanna Bauer und Daniela Nuber BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Michael Hafner

Der Almsommer ist vorbei, das Vieh zurück im Stall. Deshalb haben die beiden Sennerinnen Johanna Bauer und Daniela Nuber auch Zeit für einen Ratsch. In "Habe die Ehre!" erzählen sie bei Michael Hafner von der harten Arbeit und den schönen Momenten in den Bergen.



Allein auf der Alm, nur mit den Kühen und der Natur. Was früher einfach zum normalen Ablauf der Landwirtschaft gehörte, wird heutzutage für viele zur Sehnsucht. Sennerin auf Zeit, das verheißt Entschleunigung, Abschalten und Aussteigen aus dem Alltag. Ohne Handy, ohne Internet, ohne Ablenkung - dafür im Einklang mit der Natur. Die Journalistin Johanna Bauer ist auf einem Bauernhof im bayerischen Inntal aufgewachsen und seit einigen Jahren auch als Sennerin auf einer Alm.



In ihrem Buch "Auf den Bergen wohnt die Freiheit" lässt sie moderne Aussteigerinnen zu Wort kommen und zeigt aber auch, wie das Almleben damals, vor mehr als 80 Jahren, war. Die Sennerinnen tragen große Verantwortung, das darf bei aller Bergromantik nicht vergessen werden. In zehn Porträts erzählen drei Generationen von Frauen von ihren Erfahrungen und dem Wandel der Zeit, der auch in den Bergen stattgefunden hat.



In "Habe die Ehre!" werden Johanna Bauer und Sennerin Daniela Nuber von ihren Erlebnissen am Berg berichten und sowohl die schönen als auch die schwierigen Momente des Almsommers Revue passieren lassen.



Info zum Buch:

Johanna Bauer

Auf den Bergen wohnt die Freiheit

Hardcover, 224 Seiten mit zahlreichen Abbildungen

Volk-Verlag

24,90 Euro