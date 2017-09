Literarische Stadtspaziergänge mit Dirk Heißerer BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Hermine Kaiser

Der Autor und Literaturwissenschaftler Dirk Heißerer begibt sich in seinen Spaziergängen in München und Umgebung auf die Spuren von Autoren und ihren Werken. Er spürt Thomas Mann und Lion Feuchtwanger nach und stellt Schreiborte und Schauplätze vor.



Thomas Mann, Lion Feuchtwanger und viele andere haben in München nicht nur gelebt und geschrieben. Die Stadt hat sich auch auf ihre Werke ausgewirkt - und andersherum. Der Autor und Literaturwissenschaftler Dirk Heißerer begibt sich auf seinen Spaziergängen auf die Spuren der Literaten. Das macht er natürlich nicht nur allein und für sich, sondern er bietet diese thematischen Spaziergänge an.



In "Habe die Ehre!" nimmt er Moderatorin Hermine Kaiser und Sie, liebe Hörer, mit auf die Spuren von Thomas Mann, Heinrich Heine und Lion Feuchtwanger in München. Dirk Heißerer bietet auch Exkursionen nach Augsburg zu Bertold Brecht an, begibt sich am Starnberger See auf den "Zauberberg" und wird 2018 literarische Spuren am Gardasee entdecken. Darüber erzählt er im Ratsch auf BR Heimat.