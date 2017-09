Dialekt-Pfleger Sepp Obermeier BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Rudi Küffner

Sepp Obermeier setzt sich für den bairischen Dialekt ein, vom Kindergarten bis zum Prominenten soll das Bairische selbstverständlich sein. Der Bezirk Niederbayern ehrt ihn für sein Engagement mit dem Kulturpreis. Obermeier ist in "Habe die Ehre!" zu Gast.



Sepp Obermeier vergibt jährlich selbst - oder vielmehr sein Verein - einen Preis: "Die Bayerische Sprachwurzel", ein Dialektpreis, der Prominente ehrt, die "mit Vorbildcharakter und Multiplikationseffekt einen Tabubruch begehen und in der Öffentlichkeit auch bei offiziellen Anlässen Dialekt sprechen". Mit der "Sprachwurzel" wurde heuer die Kabarettistin Martina Schwarzmann ausgezeichnet. Sie gesellt sich damit zu Marcus H. Rosenmüller, Stefan Dettl, Papst Benedikt XVI. und anderen.



Jetzt wurde Sepp Obermeier aber selbst mit einem Preis ausgzeichnet. Er wird mit dem Kulturpreis des Bezirks Niederbayern geehrt. "Sepp Obermeier hat sich durch die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten zum Erhalt der Dialekte große Anerkennung in ganz Niederbayern und darüber hinaus erworben", betonte Olaf Heinrich, Bezirkstagspräsident von Niederbayern. Der Preis wird am 17. Oktober in Mainkofen verliehen.



In "Habe die Ehre!" ist Sepp Obermeier bei Rudi Küffner zu Gast. Da wird er über sein Engagement für den Dialekt sprechen. Denn es liegt dem Niederbayern sehr am Herzen, dass das Bairische erhalten und weitergegeben wird. Schließlich gibt's ja den Witz, da sagte der liebe Gott, als alle Sprachen vergeben waren und die Bayern leer ausgingen: "Mei Bua, dann redst hoid wia i".