Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Hermine Kaiser

BR Heimat

Im September ist die Zeit der Ernte und des Almabtriebs. Die Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher wird die Namenstage des Monats und die Bräuche, Aberglauben und Feierlichkeiten im Herbst bei Hermine Kaiser vorstellen.



11.00 Nachrichten, Wetter, Verkehr

Als Podcast verfügbar

Mit Mariä Namen endet der "Frauendreißiger", die Zeit zwischen Mariä Himmelfahrt am 15. August und dem 12. September. Diese Zeit galt seit jeher als eine günstige Zeit zum Kräutersammeln. Außerdem ist es ein Marienmonat in der Sommerzeit. Welche Bräuche sich darum ranken, das verrät uns die Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Sie ist in "Habe die Ehre!" bei Hermine Kaiser zu Gast und wird uns einen Einblick in die Marienverehrung geben. Doch auch andere Namenstage spielen im September eine wichtige Rolle: Michael am 29. zum Beispiel. Außerdem ist der September die Zeit der Almabtriebe und Viehscheide. Verbunden mit Aberglauben, Ritualen und Feiern.



Um die Monatswende September und Oktober wird insgesamt viel gefeiert. Auf dem Land und ganz besonders in München. Hier findet das Oktoberfest statt, das allerdings zum Großteil im September gefeiert wird. Außerdem steht am 1. Oktober Erntedank im Kalender, auch das ist ein sehr traditionelles Fest mit vielen Bräuchen.