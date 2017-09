"Theresa Brunner" - Ursula Erber BR Heimat - Neues aus Lansing Moderation: Rudi Küffner

"Neues aus Lansing" meldet sich aus der Sommerpause zurück. BR Heimat-Moderator Rudi Küffner empfängt Ursula Erber. Sie spielt von Anfang an in "Dahoam is Dahoam" mit.



"Neues aus Lansing" meldet sich aus der Sommerpause zurück. BR Heimat-Moderator Rudi Küffner empfängt Ursula Erber. Sie spielt von Anfang an in "Dahoam is Dahoam" mit. Als liebevolle "Zwiderwurzn" hat sie ein wachsames Auge auaf die Geschehnisse im Dorf. Bei vielen Lansingern ist die "Theres" als Giftwurz gefürchtet, bei ihren Enkeln und Urenkeln ist die "Uri" aber ganz anders. Und ein Schlitzohr ist die Oma auch!