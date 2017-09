Schauspieler Gerhard Wittmann BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Hermine Kaiser

BR Heimat

In einem Dorf sterben drei Senioren fast gleichzeitig. Um die Rente zu kassieren, beschließen die Bewohner, die Toten offiziell am Leben zu halten. Das ist der Inhalt der Komödie "Falsche Siebziger", in der Gerhard Wittmann mitspielt. Der Schauspieler ist in "Habe die Ehre!" zu Gast.



11.00 Nachrichten, Wetter, Verkehr

Als Podcast verfügbar

Am Mittwoch läuft im Ersten die Komödie "Falsche Siebziger" von Matthias Kiefersauer. In dem Film sterben drei Senioren fast gleichzeitig. Die Dorfbewohner beschließen, sie offiziell am Leben zu halten, um die Rente zu kassieren. Damit der Trick nicht auffliegt, müssen Doubles gefunden werden. Dass nicht alles glatt läuft, liegt ja quasi auf der Hand.



Gerhard Wittmann verkörpert in dem Film Karl Kainz. Der vielseitige Schauspieler dürfte vielen Zuschauern aus den "Eberhofer"-Krimis bekannt sein. Außerdem wirkte er in verschiedenen Heimat-Krimis des BR mit, war bei den Rosenheim-Cops, der SOKO München und einigen Tatorten beteiligt. Beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg verkörpert er den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter.



In "Habe die Ehre!" wird Gerhard Wittmann bei Hermine Kaiser einen Einblick in seinen aktuellen Film "Falsche Siebziger" gewähren und über sein Leben als Schauspieler erzählen.