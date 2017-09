Aus dem Studio Franken: BR Heimat - Blasmusik-Konzert Moderation: Karlheinz Brand

BR Heimat

Mathe, Bio, große Pause - Schulzeit im Blasmusik-Konzert

Mit Karlheinz Brand

In früheren Zeiten war der Besuch einer Schule das Privileg für Kinder aus einem wohlhabenden Elternhaus. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die allgemeine Schulpflicht in Deutschland durchgesetzt und Bildung damit für alle Bevölkerungsschichten zugänglich. Heute liegt die Bildung in der Zuständigkeit der einzelnen Bundesländer. Fragen von überregionaler Bedeutung wie die Einteilung der Ferien werden allerdings untereinander abgestimmt.

Zum Ende der Sommerferien in Bayern am 12. September blickt Karlheinz Brand im Blasmusik-Konzert voraus auf die Herausforderungen im neuen Schuljahr.



Mit dem Kreisblasorchester Ostallgäu, dem Sinfonischen Blasorchester Vorspessart, dem Symphonischen Blasorchester des Vereins Jugendblasorchester Kürnachtal, Canadian Brass und anderen



***



Hier präsentiert sich die bayerische Blasmusikszene zwischen Open-Air-Bühne und Konzertsaal, zwischen Promenadenkonzert und großer Symphonik. Hier werden Orchester, Dirigenten, Solisten und Komponisten porträtiert, Ereignisse beleuchtet und interessante Konzertprogramme noch einmal "neu" aufgelegt.