Bayern - Land und Leute Die Beleuchter am Bayerischen Nationaltheater

BR Heimat

Hinter den Kulissen (1)

Die Beleuchter am Bayerischen Nationaltheater

Von Ulrich Zwack

Wiederholung von 13.05 Uhr, Bayern 2

Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

Das Münchner Nationaltheater ist eines der größten Opernhäuser in Europa. Entsprechend aufwändig geht es hinter den Kulissen zu. Auch was das Beleuchtungswesen betrifft. Dessen Leiter heißt Michael Bauer und ist Herr über insgesamt 700 bis1000 Bühnenscheinwerfer. Ganz genau weiß das niemand. Denn die meisten davon befinden sich in Lagerhallen oder in Reparatur. Bei der künstlerischen Lichtgestaltung für eine Opernaufführung kommt Michael Bauer dagegen meist mit maximal 50 verschiedenen Scheinwerfern aus.



Knapp 30 Beleuchtungsmeister, Stellwerker und Stellwerkerinnen, Lichtinspizienten und -innen sind an der Staatsoper fest angestellt. Dazu kommen noch einmal so viele Helfer. Im Einsatz aber ist immer nur ein relativ kleines Team. Dieses aber hat alle Hände voll zu tun, um die lichtdesignerischen Vorstellungen von Michael Bauer und seinen Kollegen umzusetzen.



Ulrich Zwack hat hinter die Kulissen des Münchner Nationaltheaters geschaut und die Beleuchtertruppe bei der Arbeit beobachtet.