Als Michael Grimm 2009 aus "Dahoam is Dahoam" ausgestiegen ist, waren die Fans nicht begeistert. Doch der beliebte Schauspieler ist weiterhin auf dem Bildschirm, der Leinwand und Bühne zu bewundern. In "Habe die Ehre!" ratscht er mit Conny Glogger.



Michael Grimm ist in Bayern kein Unbekannter: Von 2007 bis 2009 spielte er 400 Folgen lang in der Daily "Dahoam is Dahoam" mit. Eine weitere Rolle in einer ebenso erfolgreichen Serie - "Die Rosenheim Cops" - verschaffte dem Münchner weitere Präsenz in den Wohnzimmern. Doch Michael Grimm spielt nicht nur in Serien mit, er wirkte mehrfach im "Tatort" mit. Sein aktueller Film "Der Gutachter - Ein Mord zu viel" feierte heuer auf dem Münchner Filmfest Premiere. Außerdem steht er regelmäßig auf der Theaterbühne und im Hörspielstudio. Ein viel beschäftigter Mann also.



Für einen Ratsch mit Conny Glogger in "Habe die Ehre!" hat er dennoch Zeit. Hier wird er von seinen aktuellen Projekten berichten, aber auch über das Leben als Schauspieler erzählen.