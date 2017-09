"Oxenweg" mit Autorin Gudrun Malcher BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Rudi Küffner

Ungarische Graurinder in Bayern? Das war vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert ganz normal. Es ist also eher verwunderlich, dass diese Episode in Vergessenheit geraten ist. Die Autorin Gudrun Malcher zeigt in einer Untersuchung, dass die Grauochsen den bayerischen Alltag belebten. In "Habe die Ehre!" erzählt sie davon.



Alljährlich kamen seinerzeit Zehntausende Grauochsen von der ungarischen Tiefebene und aus Transsilvanien nach Bayern. Sie bewältigten mehr als 1.000 Kilometer lange Strecken. Dabei passierten sie zentrale Handelsstädte wie Augsburg und Regensburg. Vor allem in Regensburg war das ein Riesengeschäft. Die Steppenochsen dienten in Bayern als Arbeitstiere, wurden von den Reichen aber auch gern verspeist. Bayern war damals zwar auch ein Agrarland, aber die wenigen Weideplätze erlaubten eine Viehhaltung im großen Maßstab nicht. In Regensburg verweilten während der Reichstage zudem viele Menschen, deren Mägen gefüllt werden wollten. Deshalb war man auf Importe angewiesen. Da waren die Grauochsen aus Ungarn ideal: Sie waren spottbillig und viel fleischiger als die bayerischen Rinder.



In ihrem Buch "Die Oxen-Connection" spürt Gudrun Malcher den alten Routen nach. Nördlich und südlich der Donau wurden die Rinder nach Bayern getrieben. Um eine Verwechslung mit den touristischen Ochsenwegen in Schleswig-Holstein und Dänemark zu vermeiden, verwendet Malcher die historische Variante "Oxenweg". In "Habe die Ehre!" nimmt sie uns und Moderator Rudi Küffner mit auf diese alten Wege und in alte Zeiten.



