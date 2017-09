Ortholf Freiherr von Crailsheim, Besitzer von Schloss Amerang BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Conny Glogger

Schloss Amerang im Chiemgau ist ein kleiner, feiner Festspielort. In "Habe die Ehre!" begrüßt Conny Glogger den Schlossbesitzer Ortholf Freiherr von Crailsheim. Er wird das Festspielprogramm und sein Zuhause vorstellen.



Um Schloss Amerang im Chiemgau tobte 2009 ein Erbstreit, der fast filmreif war. Doch jetzt ist alles geregelt und das Gut hat sich wieder als Festspielstätte etabliert. Schon seit 1965 gab es hier Konzerte, später auch Opern. 1998 eröffnete das Schloss nach sieben Jahren Schließung in neuem Glanz seine Pforten für Konzert- und Museumsbesucher. Heute können auch Hochzeitspaare in romantischer Umgebung feiern. Außerdem gehört ein Gestüt zum Schloss.



Der Weg dorthin war jedoch nicht einfach. Als der 26-jährige Ortholf Freiherr von Crailsheim 1995 das Schloss übernehmen sollte, war das eher eine Last denn eine Freude. Die Landwirtschaft brachte zu wenig ein, Sturm Wiebke hatte weite Teile des Waldes vernichtet, außerdem stand eine millionenschwere Sanierung an. "Als junger Student hatte ich von nichts eine Ahnung", erinnert sich der Schlossbesitzer. Er hatte Volkswirtschaft und Philosophie studiert, wollte im Kreditwesen arbeiten. Weil er sein Familienerbe nicht im Stich lassen wollte, bemühte er sich um Zuschüsse und Darlehen für die Sanierung.



In "Habe die Ehre!" wird Conny Glogger mit Ortholf Freiherr von Crailsheim über die schönen und herausfordernden Seiten als Schlossherr sprechen.