Genussmontag mit Sternekoch Alfons Schuhbeck BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Wolfgang Schneider

BR Heimat

Unser Studiogast am Genussmontag ist Alfons Schuhbeck. Ihn muss man eigentlich nicht mehr vorstellen, denn es gibt wohl kaum jemand im Freistaat, der den TV- und Sternekoch nicht kennt.



11.00 Nachrichten, Wetter, Verkehr

Als Podcast verfügbar

Seinen ersten Stern hat er sich mit seiner neuen, verfeinerten Bayerischen Küche verdient und in vielerlei Hinsicht ist er dieser treu geblieben. Allerdings ist der gebürtige Traunsteiner inzwischen auch zum "Gewürzpapst" aufgestiegen und kennt sich bestens aus in der weiten Welt der Gewürze. BR Heimat-Moderator Wolfgang Schneider ratscht mit ihm zwei Stunden über seine Anfänge, aber auch über die unendliche Vielfalt der Kräuter und Gewürze - vor allem auch darüber, was sie zu unserer Gesundheit beitragen können.