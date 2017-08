Ornithologe Professor Peter Berthold BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Edith Schowalter

So nach und nach verlassen die Zugvögel Bayern. Unsere heimischen Singvögel entscheiden jetzt, wo sie den Winter verbringen. Wer also in seinem Garten viele Vögel am Vogelhäuschen sehen will, sollte jetzt die Saison eröffnen - das rät der Ornithologe Prof. Peter Berthold.



Er gilt als einer der zehn führenden Ornithologen der Welt: Prof. Peter Berthold, und er weiß alles, was es über unsere heimische Vogelwelt zu wissen gibt. Kurioses wie, dass Buchfinken in Bayern einen eigenen Dialekt haben, der sich von dem ihrer Artgenossen in Norddeutschland hörbar unterscheidet. Trauriges, wie, dass sich von den zehn Millionen Rebhühnern, die es noch in den 50er-Jahren in Deutschland gegeben hat, gerade mal 20.000 ins 21. Jahrhundert retten konnten. Und Interessantes, wie, dass unsere Singvögel sich schon im September entscheiden, wo sie den Winter verbringen werden, so dass die erfolgreichsten Futterhäuschen diejenigen sind, die schon im September Futter anbieten.



Bei BR Heimat-Moderatorin und Hobbyvogelbeobachterin Edith Schowalter wird Prof. Berthold sein Wissen sprudeln lassen und von seiner Vision erzählen, in jeder Deutschen Gemeinde ein Rückzugsgebiet für Vögel zu schaffen.