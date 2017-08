"Das Wesen der Franken" mit Günter Dippold BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Heiner Gremer

Die Franken freuen sich schon jetzt, denn 2022 wird es eine Landesausstellung zum "Wesen der Franken" geben. Heiner Gremer ratscht mit dem oberfränkischen Bezirksheimatpfleger Günter Dippold, der das Konzept erarbeiten darf.



2022 wird es erstmals eine bayerische Landesausstellung geben, die ganz speziell die Franken in den Blickpunkt rückt. Das hat der Bayerische Rundfunk vom „Haus der bayerischen Geschichte“ erfahren, das das Ausstellungskonzept gemeinsam mit dem oberfränkischen Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Günter Dippold erarbeiten soll.



Auslöser für diese Landesausstellung mit dem Arbeitstitel „Typisch Franken“ waren Dippolds kritische Anmerkungen vor einem Jahr beim „Tag der Franken“ in Hof. Denn viele Franken hatten sich geärgert, dass die Landesausstellung übers Bier in Niederbayern stattgefunden hatte - und nicht in Oberfranken, mit der weltweit größten Brauereidichte. Und so beauftragte Ministerpräsident Horst Seehofer Dippold spontan mit einer eigenen Ausstellung übers Wesen der Franken. Der Ort steht noch nicht fest. „Im Lauf des Jahres wird das Bewerbungsverfahren laufen - wir werden mal schauen, wer die schönste Braut hat und die bekommt den Zuschlag“, so Dippold im BR-Gespräch. Aktuell findet die Landesausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" in Coburg statt. Details zu den Inhalten der Landeausstellung „Typisch Franken“ könnten frühestens 2019, 2020 feststehen, so Dippold: „Wir wollen da fränkische Klischees darstellen und aufbrechen - und auch mal herausarbeiten, was ist denn typisch fränkisch“. Und da ist Dippold genau der Richtige, denn der Geschichtsprofessor, der ein profunder Kenner der Fränkischen und Bayerischen Geschichte ist, hat nicht nur einen ausgeprägten Mutterwitz, sondern räumt durch historische Fakten belegt mit gar manchem Bayerisch-Fränkischen Missverständnis auf. Und so gibt’s zusammen mit Moderator Heiner Gremer ein Fränkisches Duo in „Habe die Ehre!“.