Das Kurorchester Bad Füssing feiert heuer seinen 50. Geburtstag. Konzertmeisterin Anna Hoppa ist zu Gast bei Hermine Kaiser in „Habe die Ehre!“.



Mit jährlich über 600 Konzerten und einem Repertoire der Superlative unterhält das Bad Füssinger Kurorchesters jedes Jahr rund 100.000 Musikliebhaber. Mehr als 50 Millionen Kurgäste haben die "musikalischen Botschafter" des niederbayerischen Kurorts in den letzten Jahren begeistert. Ein Novum in der deutschen Bäderwelt: Am Dirigentenpult steht eine Konzertmeisterin ihren Mann - Anna Hoppa.



Auch sonst ist das Bad Füssinger Kurorchester einzigartig in der Tradition der großen Weltbäder: Die Künstler in dem 14-köpfigen Ensemble sind Vollprofis - alle Berufsmusiker mit abgeschlossenem Musikstudium. Ihr Repertoire reicht von der großen Klassik bis zum modernen Musical. In diesen Wochen feiert Bad Füssings Kurorchester seinen 50. Geburtstag. Grund genug, mit Konzertmeisterin Anna Hoppa über dieses ganz besondere Orchester zu ratschen.