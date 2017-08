200 Jahre Fahrrad mit Franz Zehendmaier BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Hermine Kaiser

Das Radl feiert heuer seinen 200. Geburtstag. Deshalb ratscht Hermine Kaiser in "Habe die Ehre!" mit Franz Zehendmaier, der nicht nur begeisterter Radler ist, sondern auch Tüftler, Bastler und Zweiradmechaniker aus dem Tegernseer Tal.



Das Fahrrad - oder Radl, wie wir es in Bayern nennen - feiert heuer sein 200-jähriges Bestehen. 1817 entwickelte Karl Drais eine Laufmaschine, die Draisine. Sie gilt als die Ur-Form des Radls. Im Laufe der Zeit wurde aus dieser Laufmaschine tatsächlich ein Fahrrad. Um 1870 kam das Hochrad in Mode, sein besonders großes Vorderrad sollte ein schnelleres Vorankommen garantieren. Allerdings - wer hoch sitzt, kann tief fallen. Wohl deshalb hat sich das Zweirad, wie wir es heute kennen, durchgesetzt. Den Kettenantrieb erfand 1879 der Brite Henry John Lawson und 1903 wird die erste "Tour de France" gefahren. Es könnte alles so schön sein, wenn nicht 1913 die Fließbandproduktion die Autos für jedermann erschwinglicher machten. Und so wurde eine Konkurrenz für das Radl geboren. Diese Konkurrenz gibt's noch heute auf den Straßen. Für viele hat das Radl noch immer den Anschein, dass sich der Fahrer kein Auto leisten kann. Doch das täuscht, sind doch viele Zweiräder heutzutage richtig teuer - dank immer neuerer Technik und Materialien.



In "Habe die Ehre!" wollen wir das Radl heute hochleben lassen. Deshalb ist Franz Zehendmaier bei Hermine Kaiser zu Gast. Der Zweiradmechaniker aus Kreuth am Tegernsee ist begeisterter Radler und Radlschrauber. "Das Radl war des erste Ding, wo de Leid schneller wordn san - ohne Pferdl!". Damit die Radler schnell und sicher von A nach B kommen, braucht es aber mehr Radlwege, sagt nicht nur Franz Zehendmaier.