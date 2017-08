Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Edith Schowalter

Jetzt ist Erntezeit für die meisten Gartler. Die BR Heimat-Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert gibt bei Moderatorin Edith Schowalter Tipps zum Einlagern und Verwerten von Obst und Gemüse. Außerdem beantwortet sie Hörerfragen.



Der Gartensommer war durchwachsen. Es gab eigentlich alles - von großer Hitze bis zu viel Regen. Das hat den Hobby-Gärtnern in Bayern manchmal zu schaffen gemacht. Jetzt ist für viele Obst- und Gemüsesorten Erntezeit: Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Tomaten - alles wird reif. Und meistens auch noch gleichzeitig. Da sind Tipps für die richtige Lagerung und zum Verwerten Gold wert. Denn so haben Sie lange was von Ihren Mühen.



In "Habe die Ehre!" ist die Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim zu Gast. Sie gibt Tipps zur Ernte und zum Einlagern. Außerdem beantwortet sie Ihre Fragen. Die können Sie auch während der Sendung stellen. Füllen Sie einfach unser Formular aus.