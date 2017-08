Zinngießer Wilhelm Eisenhart BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Margarita Wolf

Zinngießer war früher ein anerkannter Beruf, jetzt ist er vom Aussterben bedroht. In "Habe die Ehre!" empfängt Margarita Wolf Wilhelm Eisenhart, der in seiner Werkstatt Zinnteller und anderes herstellt.



Als einer der wenigen beherrscht er noch das alte Handwerk des Zinngießens: Wilhelm Eisenhart, dessen Name fast Programm ist. In Eichstätt betreibt er in der sechsten Generation eine Zinngießerei. In seiner Werkstatt stellt er Teller, Becher, Schalen und Kannen her - selbstverständlich bleifrei, so dass man bedenkenlos von seinem Zinngeschirr essen kann. Darüberhinaus fertigt er - quasi als Spezialität und Nischengeschäft - Bierkrugdeckel, grad in Bayern ein wichtiges Utensil. Außerdem restauriert Wilhelm Eisenhart Antiquitäten für Kirchen, Museen und Sammler. War der Zinngießer einst ein anerkannter Beruf, so ist er mittlerweile vom Aussterben bedroht, in Deutschland sind es weniger als zwanzig. In "Habe die Ehre!" ratscht Margarita Wolf mit dem Zinngießer Wilhelm Eisenhart.